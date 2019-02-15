العيساوي يفتتح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للأسمنت

افتتح وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، رفقة مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الخط الجديد يعمل بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا، وبذلك ترتفع الطاقة الإجمالية لانتاجها من الأسمنت و لأول مرة الي 4.3 مليون طن سنويا.

وقد أبدى العيساوي، امتنانه لإدارة وعمال الشركة على مجهوداتهم التي أثمرت في استكمال وتشغيل الخط الثاني لمصنع الاسمنت بالتعاون مع جهود المجلس البلدي زليتن الذي وفر المناخ الجيد لاستكمال الشركة التركية لهذا المشروع، على أن يكون هذا الافتتاح هو بداية النهوض بالتنمية الصناعية في البلاد وفي خلق فرص عمل للشباب.

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