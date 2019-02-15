إتلاف عصائر غير مطابقة للمواصفات في زوارة

أتلف قسم التحقيقات والمخالفات بجمرك منفذ رأس اجدير صناديق عصائر مختلفة النكهات موردة لصالح إحدى الشركات من دولة الجزائر.

وأشار القسم في بيان له إلى إتلاف قرابة 5 آلاف صندوق تم الكشف عنها من قبل جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات.

هذا وتمت عملية الإتلاف في مكب القمامة بمدينة زوارة بالتعاون مع جمرك رأس اجدير وجهاز الإصحاح البيئي.

يشار إلى أن الجهات الأمنية والرقابية تقوم بين الحين والآخر بضبط مواد منتهية الصلاحية يحاول البعض أدخالها إلى البلاد وتشرف أيضا على عملية إتلافها لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين ومنع الأضرار الناجمة عن استهلاكها.

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