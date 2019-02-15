خاص | المرصد تتوصل لهويات كامل قتلى ” الغارة المجهولة ” فى صحراء أوباري

ليبيا – تحصلت صحيفة المرصد على صور وتسجيل حصري من موقع القصف الجوي المجهول الذي إستهدف موكباً لتنظيم القاعدة جنوب غرب مدينة أوباري جنوب ليبيا مساء الأربعاء الماضي .

وبينت الصور والمقطع الذي تحصلت عليه صحيفة المرصد الليبية وتنشرها كأول وسيلة إعلام ليبية ، جثتين مشوهتين من جراء القصف فيما أكد مصدرها بأن عدد الجثث المتواجدة فى المكان أربعة جثث إثنين منها مبتورة ومشوهة وبرفقة أحدهم مستند تعريف دم جزائري بإسم ” سيدي أنصاري ” صادر عن ولاية أدرار الجزائرية ظهر فى ذات التسجيل وهو قتيل ومبتور اليد.

ومن مسؤول أمني رفيع بالمنطقة ، تحصلت المرصد على أسماء القتلى الأربعة وهم :

1 – الجزائري – سيدي الانصاري

2 – الجزائري – فرج عابدين مختار

3 – سليم مصطفى وهو ليبي من أصل موريتاني

4 – موسى إياد توخي الفوغاسي وتعود أصولة لمنطقة كيدال فى جمهورية مالي وهو إبن عمومة إياد أغ غالي المكنى ” أبي الفضل ” أمير تنظيم أنصار الدين سباقاً ( جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ) ويقيم هذا القتيل رفقة والده منذ سنوات فى أوباري .

كما بينت وجود مبالغ مالية من العملة الليبية فى إحدى السيارات المستهدفة ومستندات وبعض الأرواق وتذكرة سفر إلكترونية على الخطوط التركية فيما كان القتلى يرتدون أزياء عسكرية .

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وقال مصدر عسكري لـ المرصد بأن الضربة تمت منتصف ليل الأربعاء إلى الجنوب الغربي من حقل الشرارة وقد سمع دوي إنفجارين على الأقل من المكان مؤكداً بأن هذه المجموعة كانت قد فرت من حي الشارب بمدينة أوباري نهاية الأسبوع الماضي .

وكانت القيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا المعروفة إختصاراً بإسم ” أفريكوم ” قد نفت شنها أي غارات فى ليبيا ضد أي هدف كان ولم تعلن أي جهة حتى بعد منتصف نهار اليوم الجمعة مسؤوليتها عن أي قصف بعكس ما أعلنه المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك .

وفى تصريح لـ صحيفة المرصد رداً على إستفسارنا حول عدم تبني ” أفريكوم ” للضربة ، قالت مسؤولة قسم العلاقات الإعلامية بالقوة ” باكي فارمر ” لصحيفتنا من مقر القيادة الأمريكية الرئيسي فى قاعدة شتوتغارت الألمانية أمس الخميس بأنهم لم ينفذو من الأصل أي ضربة .

وأضافت : ” لم تشارك قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في أوباري مساء الأربعاء ، 13 فبراير ، 2019 كما أنها لم تشن أي غارات جوية في ليبيا عام 2019 “.

وتابعت : ” تقف الولايات المتحدة بجانب جهود ليبيا في مكافحة الإرهاب وتبقى القيادة الأمريكية فى أفريقيا ملتزمة بدعم الجهود الدبلوماسية ، والولايات المتحدة تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي والجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة فى تيسير العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن الليلة الماضية بأن الضربة التي استهدفت موقعاً للقاعدة فى صحراء جنوب غرب أوباري قد تمت بالتنسيق معه وبأنها تأتي فى إطار الجهود المشتركة بين البلدين وعلى خلفية الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية محمد سيالة إلى واشنطن .

المرصد – خاص

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