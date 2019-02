الأمم المتحدة: انعدام الأمن في ليبيا يزيدها فقرًا

المتوسط:

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، إن خدمات الصحة والتعليم وغير ذلك من الخدمات العامة تدهورت في ليبيا، التي أصبحت «تزداد فقرًا عامًا بعد الآخر».

وعلى الرغم من أن ليبيا تنتج 1.1 مليون برميل من النفط يوميًا، إلا أن «الأزمة طويلة الأمد، وعدم الاستقرار السياسي والصراع وانعدام الأمن والاقتصاد الذي يشوبه الخلل، كل ذلك أدى إلى زيادة الفقر في ليبيا»، بحسب تصريحات للمسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي أمس الخميس في نيويورك.

