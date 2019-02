المتوسط:

قال وزير الحكم المحلي ميلاد بحكومة الوفاق، عبد الله الطاهر، إنه بحث سبل حلحلة المسائل المتعلقة بشركة الخدمات العامة وتطوير ادائها من خلال تبني أساليب وتقنيات متطورة في إعادة التدوير، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وأضاف الطاهر أنه بحث مع معيتيق الأوجه الاستثمارية والتنموية في ليبيا والجنوب خاصة بما يخدم المواطن ومعالجة القصور في توصيل الخدمات اليه أين ما كان

وأشار الطاهر أنهما استعرضا خطة الوزارة للعام الحالي 2019م ، والبرامج والمشروعات المزمع تنفيذها في مختلف البلديات .

The post وزير «محلي الوفاق» يبحث سبل تطوير شركة الخدمات العامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية