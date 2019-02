المتوسط:

وقع منذ قليل، قصف جوي على المدخل الشمالي لمدينة مرزق، وأكد مصدر محلي أن الأضرار مادية فقط، ولا توجد أي خسائر في الأرواح..

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا..

The post قصف جوي على المدخل الشمالي لمدينة مرزق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية