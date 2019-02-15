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ليبيا: صيادو تاجوراء بدون عمل منذ أشهر بسبب الأعشاب البحرية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

في ميناء تاجوراء البحري أكثر من 200 صياد توقف عملهم بسبب أعشاب بحرية منعت خروجهم للبحر منذ أشهر، أطلقوا نداءات للسلطات لكن دون جدوى. وقرر عدد من الصيادين فتح مسار لقواربهم بإمكانياتهم البسيطة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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