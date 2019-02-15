الثني يجدد تحذير المسؤولين بحكومته من التعامل مع الجهات التابعة للرئاسي

طالب رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، نوابه، والوزراء، والوكلاء المكلفين بتسيير أعمال الوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، طالبهم بعدم التعامل مع الجهات التابعة للمجلس الرئاسي، وعدم استقبال أي شخصية تحمل صفة تابعة للرئاسي داخل حدود سيطرة الحكومة المؤقتة.

واعتبر الثني في كتاب وجهه إلى المسؤولين في حكومته، أن المجلس الرئاسي مغتصب للسلطة، ولا يحمل شرعية الصفة، لعدم منحه الثقة من مجلس النواب، مما يعد مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية، منبها إلى تعميماته السابقة، بعدم التعامل مع أي منتحل لأي صفة رسمية بالدولة، متوعدا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

واستثنى الثني استقبال المواطنين الطبيعيين الذين لا يحملون أي صفة، ولا يسعون لاستغلال نفوذهم ومسؤولياتهم في إحداث انقسامات سياسية واجتماعية، وزعزعة الاستقرار بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

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