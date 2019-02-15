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توقيع مذكرة تعاون مشترك بين شركة ليبيانا ومنظمة خبراء فرنسا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_طرابلس

وقّع مدير عام شركة ليبيانا للهاتف المحمول الأربعاء مذكرة تفاهم مع منظمة خبراء فرنسا لدعم إطلاق حاضنة لرواد الأعمال الليبيين منتصف السنة الحالية وفق أحدث المواصفات العالمية ولتكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني المتنوّع .

ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبيْن ستساهم شركة ليبيانا في رعاية هذه الحاضنة ودعم نشاطاتها والتي ستتضمن مساحة خاصة بروّاد الأعمال في مجال التقنية والاتصالات والخدمات الرقمية.

هذا وستؤول ملكية الحاضنة بكامل تجهيزاتها وعلامتها التجارية في نهاية سنة 2020 لشركة ليبيانا لتضمن بذلك استمرارها في تقديم خدماتها ودعمها لروّاد الاعمال الليبيين في المجال التقني والرقمي خاصةً وفي مختلف المجالات بشكل عام

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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