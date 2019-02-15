رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني يصل إلى سبها

العنوان-سبها وصل رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني إلى قاعدة تمنهت الخميس قادما من بنغازي وكان في استقباله آمر عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي واللواء محمد المنفور. هذا واطلع اللواء حسني على آخر المستجدات والتطورات الأمنية والعسكرية كما قام بزيارة لفرع الأمن الداخلي في سبها وفرع براك الشاطي وذلك لمعرفة المشاكل والعراقيل التي تواجههم …
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صحيفة العنوان الليبية
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