باشاغا يبرر الفوضى بضعف قواته.. ويطالب أمريكا بتدريبها !

برر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الفوضى وانتشار السلاح في ليبيا، بضعف قواته وعدم خضوعهم للتدريب المستمر، وناقش بمقر البنتاغون في العاصمة الأمريكية واشنطن دريب عناصر الوزارة والمساعدات الفنية التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة لليبيا في مجال الأمن

وفي ذات السياق عقد باشاغا الأربعاء أيضا اجتماعا مع قيادات من وزارة الدفاع الأمريكية، ناقش ملف الإرهاب والجريمة المنظمة مع مكتب التحقيقات الفدرالي.

الأمر الذي أثار موجة من الاستياء لأشراك واشنطن في مجال الأمن الليبي

