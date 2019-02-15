واشنطن تدعو لاستئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة

العنوان-واشنطن

دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها” إلى المسارعة في وضع ترتيب أمني مقبول بشكل متبادل يضمن سلامة عمال المؤسسة الوطنية للنفط ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة للنفط في أسرع وقت ممكن بما يفيد الليبيين جميعا.

وأكدت الوزارة على أنه ينبغي السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها بدون عوائق ويجب أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط ، مؤكدة التزامها الثابت بالوقوف إلى جانب كافة الليبيين في الحرب المشتركة ضد الإرهاب حسب البيان.

كما رحب بالادينو، بالجهود القائمة لضمان حرمان تنظيمي داعش في ليبيا والقاعدة من الملاذ الآمن في جنوب ليبيا، قائلا “ما زلنا ملتزمين باستخدام كافة الأدوات المتاحة لمواصلة الضغط على الجماعات الإرهابية “.

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