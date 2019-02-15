بوشناف يرفع درجة الاستعداد بسبب الهطول الغزير للأمطار في شرق البلاد

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، أمس، تعليمات لهيئة السلامة الوطنية، ومديريات الأمن، والإدارات العامة بالوزارة، برفع درجات الاستعداد، والبقاء على أهبة الاستعداد، وذلك للاستجابة لأي طارئ قد تستدعيه حاجة المواطنين، بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار على مختلف مناطق شرق البلاد، كما أهاب بسائقي المركبات الآلية على الطرقات العامة، أخذ الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم، وجعلها في أضيق نطاق وللضرورة القصوى.

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