وزير «اقتصاد الوفاق» يفتتح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للأسمنت

المتوسط:
افتتح وزير الاقتصاد و الصناعة لحكومة الوفاق الوطني الدكتور علي العيساوي رفقة مجلس إدارة الشركة الأهلية للأسمنت خط الانتاج الثاني بمصنع زليتن، و ذلك بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن سنويا.
وبذلك ترتفع الطاقة الإجمالية لانتاجها من الأسمنت و لأول مرة الي 4.3 مليون طن سنويا.
وأبدى الوزير امتنانه لإدارة و عمال الشركة على مجهوداتهم التي اثمرت في استكمال وتشغيل الخط الثاني لمصنع الاسمنت بالتعاون مع جهود المجلس البلدي زليتن الذي وفر المناخ الجيد لاستكمال الشركة التركية لهذا المشروع ، على أن يكون هذا الافتتاح هو بداية النهوض بالتنمية الصناعية في البلاد و في خلق فرص عمل للشباب.
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