تمكن قسم المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الجنوبية من التعامل مع قذيفة هاون 81 بالقرب من محلات 24 في مدينة سبها.

وبحسب صفحة قسم المفرقعات بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء ذلك عقب ورود بلاغ يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019وفورا توجه أعضاء القسم الى المكان وتم التعامل مع القذيفة

