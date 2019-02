«السراج» يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

المتوسط:

يشارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، في مؤتمر ميونخ للأمن ألفين وتسعة عشر، الذي يبحث عددا من القضايا الأمنية، من بينها مكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير القانونية، ومستقبل مراقبة الأسلحة.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن المؤتمر يشهد مشاركة نحو أربعين رئيس دولة وحكومة، وعددا من مسؤولي المنظمات الدولية، من بينهم الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، والأمين العام لحلف الناتو، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي.

ومن المقرر أن يعقد السراج عددا من اللقاءات الثنائية على هامش جلسات المؤتمر.

