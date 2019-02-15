التعليم تقرر إغلاق كليات للدراسات العليا لمخالفات قانونية

قررت لجنة الدراسات العليا بوزارة التعليم، إغلاق كليات الدارسات العليا الحالية في بعض الجامعات؛ لما يعتريها من مخالفات قانونية وتنظيمية.

وأوصت اللجنة، الخميس، بنقل الطلاب من الكليات بعد إقفالها بأوضاعهم إلى أقسام مناظرة، مع النظر في حوصلة شكل ووظيفة مختلف المكاتب والإدارات واللجان المعنية بالدراسات العليا والتدريب بالجامعات، وإلغاء إزداوجية المهام بها، وفق صفحة الوزارة الرسمية.

وذكرت الوزارة أن لجنة التعليم وافقت على إرجاء تقديم مشروع القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التعليم العالي إلى حين مناقشة مجمل الملاحظات الواردة عن القانون قبل إقراره وتقديمه للبرلمان لإصداره،

وأكدت وزارة التعليم أن لجنة إعداد مقترح لائحة التعليم العالي بالوزارة ما زالت تستقبل الملاحظات حول لائحة تنظيم التعليم العالي.

وكانت لجنة الدراسات العليا بوزارة التعليم توصلت، في اجتماعها السادس بمقر هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، إلى جملة من الاقتراحات والتوصيات.

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