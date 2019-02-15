“الوفاق” الليبية تعّين رئيسا جديدا للأركان

عيّن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الليبي، الخميس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق ركن محمد الشريف، رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي، التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وأعفى قرار الرئاسي بموجب القرار الصادر، رئيس الأركان العامة السابق، اللواء عبد الرحمن الطويل من مهامه المؤقتة، التي كلف بها في الأول من أيلول/ سبتمبر عام 2017، بعد أن ترأس لجنة الترتيبات الأمنية، التي كلف بها من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وفي قرار منفصل آخر، أصدره الرئاسي الليبي، فقد عين الفريق ركن سالم جحا، من مدينة مصراتة، معاونا لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي، لشؤون التدريب.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد كلف في الرابع عشر من شباط/فبراير الماضي، الفريق ركن علي كنه، آمرا للمنطقة العسكرية سبها.

ويأتي قرار تعيين كنه، عقب حملة عسكرية أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة سبها، بهدف القضاء على من وصفوا بـ”الإرهابيين”، إضافة إلى جماعات تهريب البشر، والقضاء على مجموعات المعارضة التشادية في ليبيا.

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