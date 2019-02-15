السراج يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

يشارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الجمعة،

فى مؤتمر ميونخ للأمن 2019، الذي يبحث قضايا مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير

القانونية.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن السراج

سيعقد لقاءات ثنائية لبحث الأوضاع الجارية في البلاد على هامش جلسات المؤتمر.

كما يناقش المؤتمر الذي يشارك في أعماله نحو 40

رئيس دولة وحكومة وعدد من مسؤولي المنظمات الدولية، مستقبل مراقبة الأسلحة.

يذكر أن من بين المشاركين في المؤتمر: الممثلة

السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، والأمين العام لحلف

الناتو، والمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والأمين العام لمنظمة الأمن

والتعاون فى أوروبا، والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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