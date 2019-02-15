“المركزية للانتخابات البلدية” تفتح باب الترشح لانتخاب 16 بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات

المجالس البلدية، فتح الباب أمام الراغبين في الترشح للانتخابات في 16 بلدية.

وحددت اللجنة المدة من 19 حتى 26 من

فبراير الجاري للترشح والتسجيل، موضحة أن البلديات المستهدفة هي: بنت بية،

وأوباري، ووادي عتبة، والخمس، وغدامس، وزلطن، والرياينة، والحوامد، والقلعة،

وككلة، وزوارة، والغريفة، وباطن الجبل، ووازن، ورقدالين، والحرابة.

يشار إلى أن رئيس اللجنة المركزية

لانتخاب المجالس البلدية سالم بن تاهية قال، في يناير المنصرم للرائد، إن اللجنة

ستجري انتخابات البلديات المنتهية ولايتها في مارس المقبل.

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