ريبيرو: ليبيا تزداد فقرا كل عام و%11 من الليبيين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، إن 823 ألف شخص في ليبيا، يحتاجون إلى نوع من المساعدة الإنسانية، معتبرة أن هذا الرقم يمثل 11% من سكان البلاد.

وأكدت ريبيرو في مؤتمر صحفي بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن ليبيا تزداد فقرا عاما بعد عام، بسبب تدهور خدمات الصحة والتعليم، وغيرها من الخدمات، مشيرة إلى أن الاحتياجات الإنسانية في ليبيا تشمل تقديم الخدمات الحيوية، والمواد الأساسية، وأهمها الغذاء، المتوفرة بليبيا ولكن بتكلفة عالية.

واعتبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا، أن الاحتياجات الإنسانية تنجم دائما عن الأزمات طويلة الأمد، وعدم الاستقرار السياسي، وانعدام الأمن، والخلل في النظام الاقتصادي، مما يزيد من حالة الفقر.

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