المصارف التجارية تنفي علمها بالطبعة الجديدة للدينار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لإصدار جديد من العملة الليبية من فئة الدينار ينوي المركزي توزيعها على المصارف التجارية بغرض تداولها.

وكشف عدد من المسؤولين المصرفيين لـ218 عدم علمهم بالفئة الجديدة وأن المصرف المركزي لم يعلن عنها.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف السراي نعمان البوري في تصريح لـ218 إن إدارته لم تستلم أي إشعار بخصوص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته نفى رئيس مكتب التواصل في مصرف الصحارى علمه بأمر الطبعة الجديدة للدينار، وشدد أن الصحارى لم يستلم أي إشعار بالخصوص، فيما لم ينف المصرف المركزي حتى اللحظة أو يؤكد صحة الصورة المتداولة.

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