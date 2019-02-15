افتتاح خط انتاج بمصنع زليتن للأسمنت بقدرة مليون طن سنوياً

العنوان-زليتن

أقيمت يوم الأمس مراسم افتتاح خط الإنتاج الثاني بمصنع زليتن للإسمنت بحضور وزير الاقتصاد و الصناعة المفوض بالوفاق ” علي العيساوي” ومدير الشركة الأهلية للأسمنت وعدد من مدراء المصانع و عمداء البلديات.

وفي تصريح لعضو المكتب الإعلامي بالشركة الأهلية للأسمنت والموظف بمصنع زليتن للأسمنت “مفتاح بن حليم” قال إنه تم تعاقد سنة 2003 مع شركة سيناج الألمانية على إضافة خط ثاني لمصنع الأسمنت زليتن وهو عبارة عن فرن و طاحونة أسمنت ، والقدرة الإنتاجية للخط الثاني هي مليون طن سنوياً، وفي عام 2011 تعرض الخط للتوقف جراء الأحداث التي شهدتها البلاد إلى سنة 2013 قبل أن يتم التعاقد مع شركة تركية لاستكمال المشروع .

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