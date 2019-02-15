تفاصيل حركة التصدير بميناء السدرة في يناير

أكد مصدر من داخل ميناء السدرة لـ218 أن الميناء صدر خلال شهر يناير 3.4 ملايين برميل من النفط الخام.

وجاءت تفاصيل الشحنات على النحو التالي: تصدير 600,000 برميل على متن الناقلة AEGEAN BLUE وتصدير 600,000 برميل على متن الناقل ASBIRO.

كما صدر الميناء مليون برميل على متن الناقلة G.DO وحملت الناقلة SAINT GEORGE على متنها 600,000 برميل بالإضافة إلى تصدير600,000 برميل من على متن الناقلة yannis.

وأشار ذات المصدر إلى أن الفرق الفنية في ميناء السدرة أصلحت 5 تسريبات في خطوط نقل الخام وأن التسريبات جاءت على مستوى النقطة 106 الواصلة بين حقل آمال وميناء الهروج، كما أشار إلى أنه تم تركيب 4 مضخات رئيسية جديدة في ميناء السدرة ستساهم في ضخ النفط الخام لعدد أربع نواقل نفطية في ذات الوقت.

وأكد المصدر خلال حديثه لـ218 أن الميناء صدر منذ مطلع فبراير 3 شحنات من النفط الخام دون الكشف عن تفاصيلهم ورجح أن تصل 4 ناقلات أخرى قبل نهاية الشهر الجاري.

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