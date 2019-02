المتوسط:

قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، إن قبائل الطوارق أكدت بما لا يدع مجالا للشك بأنها منحازة للوطن، مطالبا كافة القوى بالالتفاف حول القوات المسلحة ومساندتها في حربها على الإرهاب من أجل تطهير الجنوب الليبي.

وأضاف الشريف أن العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة لتطهير الجنوب هي معركة من أجل الشرف واستقلال السيادة الليبية.

