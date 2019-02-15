الكهرباء تناشد الجهات الأمنية إيقاف الاعتداء على محطاتها

ناشدت

الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، الجهات الأمنية التحقيق مع أحد المواطنين الذي تسببت

إزالته لمبنى السينما بمنطقة باب بن غشير في سقوطه على محطة الكهرباء المغذية لعدد

من المساكن والعمارات بالمنطقة وانقطاع الكهرباء عنها.

وأوضحت

العامة للكهرباء أن المحطة دمرت بالكامل، وهو ما اضطر العاملين بالشركة إلى تغيير مصادر

التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للمساكن المتضررة، بحسب الصفحة الرسمية للشركة.

ودعت

الشركة إلى معاقبة مرتكبي العمل الذين تسببوا في انقطاع الكهرباء عن المواطنين، وكلفوا

الشركة خسائر جسيمة، حسب قولها.

يشار

إلى أن الشركة العامة للكهرباء ناشدت مرارا وتكرارا الأجهزة الأمنية والجهات المختصة

إيقاف تعدي بعض المواطنين على محطات الكهرباء.

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