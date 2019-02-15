صور ..حملة لإزالة العشوائيات بطريق الرجمة -بنينا

قامت دوريات جهاز الحرس البلدي و شركة الخدمات العامة في بنغازي، وبمساندة شرطة النجدة بنغازي يوم الخميس بحملة لإزالة كافة العشوائيات والمباني المخالفة الواقعة في مسار طريق الرجمة_ بنينا، بناء على تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأفاد الناطق باسم بالجهاز، نقيب/ ابراهيم الطلحي ،بأن دوريات الحرس البلدي بالتنسيق مع قسم النجدة والغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبري ولجنة الإزالة التابعة لجهاز المرافق العامة بدأت في إزالة المباني العشوائية المتسببة في حجب الرؤية وتشويه المظهر العام للمدينة.

كما شدد مدير جهاز الحرس البلدي بنغازي ،العقيد صالح الكديكي ، على أن هناك عقوبات وإجراءات قانونية رادعة ،لمن يحاول العبث بممتلكات الدولة ، وشوارعها من خلال البناء العشوائي، أو النهب والاستيلاء علي ممتلكات الدولة أو البناء دون أجر أوتراخيص ، طالبا من المواطنين بالتعاون معهم للدفاع عن حقوق الشعب والإبلاغ الفوري عن أي شخص تسوّل له نفسه مخافة القانون والتعدي على أملاك الدولة.

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