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تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
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بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلاح الجو ينفذ طلعات جوية مكثفة من قاعدة تمنهنت العسكرية في الجنوب الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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