حول الاعتداء على ليبيين بصفاقس التونسية: عبد الكبير يوضح

نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة، خبر غلق أحد الطرقات بمدينة صفاقس التونسية والإعتداء على ليبيين هناك.

وأكد عبد الكبير أن لا علم له بما تم ترويجه، موضحا في الأثناء أن حركة التنقل بمعبري راس جدير والذهيبة وازن تسير في نسقها العادي ولا وجود لأي مشاكل تذكر بخصوص حركة العبور في الاتجاهين.

وكانت بعض الصفحات قد تناقلت خبرا مفاده أنه تم غلق طريق صفاقس، جنوب تونس، والاعتداء على عدد من الليبيين في منطقة الشفار بسبب اختطاف 14 عاملا تونسيا من طرف مجموعة مسلحة بالزاوية منذ ايام.