السراج يبحث مع رئيس وزراء بلغاريا قضية الناقلة بدر

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، قضية الناقلة الليبية بدر، المحتجزة في بلغاريا، وأوجه العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وقال بوريسوف خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الجمعة، إن أزمة الناقلة بدر في طريقها إلى الحل بعد أن استكملت مستندات ووثائق القضية لدى محكمة بلغاريا.

من جهته أكد السراج على أهمية تعزيز التواصل بين وزارتي الخارجية الليبية والبلغارية للإفراج عن الناقلة في أسرع وقت، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لعودة الشركات البلغارية إلى ليبيا والمشاركة في مشاريع البنية التحتية و إعادة الإعمار.

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