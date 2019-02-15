باشاغا يبحث مع مسؤولين في البنتاغون و “FBI” سبل تنمية قدرات عناصر الداخلية

بحث وزير الداخلية فتحي باشاغا، الجمعة، مع

مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، ومكتب التحقيقات

الفيدرالي “FBI”، سبل

تنمية قدرات عناصر وزارته في مكافحة الإرهاب.

وأبدى الجانب الأمريكي، وفق الصحفة الرسمية للداخلية،

استعداده لإقامة عدة دورات تدريبية في مجالات مكافحة الإرهاب، وجرائم غسل الأموال،

وجرائم المخدرات، والتعاون في مجال الأدلة الجنائية والجريمة المنظمة بكافة صورها

وأشكالها.

وذكرت الوزارة أن الجانب الأمريكي أعرب عن

ارتياحه للخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية من أجل تطوير عمل أجهزتها الأمنية.

وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا التقى المدير

المساعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI،

والملحق القانوني المساعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي، وسفير الولايات المتحدة

الأمريكية لدى ليبيا، وسفيرة ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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