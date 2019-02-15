خالد عمران يتسلم مهام مدير المدرسة الليبية روما

استقبل السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني، اليوم الجمعة، مدير المدرسة الليبية روما الجديد خالد سليمان بن عمران، بحضور الملحق الثقافي/المكلف محمد السويب.

وتم خلال اللقاء تنفيذ مراسم الاستلام والتسليم بين الاستاذ حسن الهوني، وخالد عمران، حيث أشاد السفير بالجهود التي قدمها الهوني طيلة توليه منصبه مديرا للمدرسة الليبية روما وعن سيرته في مجال التربية والتعليم طيلة حياته العملية، هذا وقد تم إصدار قرار عن رئيس البعثة بتكليف حسن الهوني خبيرا تعليميا بالمدرسة الليبية روما تقديرا له ولخبرته.

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