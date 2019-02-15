وفد من العامة للمواصلات في زيارة لمطاري تمنهت وسبها

قام وفد من الهيئة العامة للمواصلات والنقل، بزيارة مطاري تمنهت وسبها للوقوف عينياً على الأضرار التي تعرض لها مطار سبها الدولي لحصرها وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه إدارة المطار في إعادة تشغيل المطار.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أن الخطوة تأتي بتوجيهات من رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، وبتكليف من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر، وتم خلالها الاطلاع على جميع مرافق وحصر الأضرار والتخريب والسرقات التي تعرضت لها المطارات من قِبل المجموعات المارقة وإعداد تقرير كامل لإحالته إلى رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل.

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