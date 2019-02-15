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كتائب مرزق تعلن رفضها التفاوض مع قوات الكرامة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

نفى آمر قوة حماية الجنوب حسن موسى، وجود أي مفاوضات بين الكتائب في مدينة مرزق وقوات عملية الكرامة.

وقال موسى في تصريح لليبيا الأحرار الجمعة؛ إن أي مفاوضات لن تتم إلا بعد انسحاب قوات الكرامة المحاصرة لمدينة مرزق إلى قاعدة تمنهنت الجوية، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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