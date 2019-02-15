كتائب مرزق تعلن رفضها التفاوض مع قوات الكرامة

نفى آمر قوة حماية الجنوب حسن موسى، وجود أي مفاوضات بين الكتائب في مدينة مرزق وقوات عملية الكرامة.

وقال موسى في تصريح لليبيا الأحرار الجمعة؛ إن أي مفاوضات لن تتم إلا بعد انسحاب قوات الكرامة المحاصرة لمدينة مرزق إلى قاعدة تمنهنت الجوية، بحسب قوله.

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