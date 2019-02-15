اخبار ليبيا الان

الكهرباء تعلن انهيار محطة كهرباء سينما الجمهورية بطرابلس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن انهيار محطة كهرباء سينما الجمهورية بطرابلس بشكل كامل.

وقالت الشركة، “إن تحطيم مبنى سينما الجمهورية (سابقاً) في منطقة باب بن غشير، تسبب في تساقط المبنى بالكامل على محطة كهرباء سينما الجمهورية التي تغذي عدد من المساكن والعماراتوأدى ذلك إلى تدمير المحطة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن أغلب الأحياء مما اضطر الفنيون بالشركة العامة للكهرباء إلى تغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة بالتيار الكهرباء عدا العمارات المجاورة بالمحطة”.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية بالتحقيق في هذا الأمر، ومعاقبة مرتكبيه الذين تسببوا في انقطاع الكهرباء عن المواطنين وخسائر جسيمة تكبدتها الشركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك