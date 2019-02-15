الكهرباء تعلن انهيار محطة كهرباء سينما الجمهورية بطرابلس

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن انهيار محطة كهرباء سينما الجمهورية بطرابلس بشكل كامل.

وقالت الشركة، “إن تحطيم مبنى سينما الجمهورية (سابقاً) في منطقة باب بن غشير، تسبب في تساقط المبنى بالكامل على محطة كهرباء سينما الجمهورية التي تغذي عدد من المساكن والعماراتوأدى ذلك إلى تدمير المحطة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن أغلب الأحياء مما اضطر الفنيون بالشركة العامة للكهرباء إلى تغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة بالتيار الكهرباء عدا العمارات المجاورة بالمحطة”.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية بالتحقيق في هذا الأمر، ومعاقبة مرتكبيه الذين تسببوا في انقطاع الكهرباء عن المواطنين وخسائر جسيمة تكبدتها الشركة.

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