بالفيديو..افتتاح القاطع العلوي لمحكمة سبها الجزئية

تم صباح الأمس الخميس القاطع العلوي لمحكمة سبها الجزئية في احتفالية بسيطة حضرها رئيس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية سبها ورئيس فرع وزارة العدل سبها ورئيس مكتب الخدمات سبها وعدد من السادة مستشاري وقضاة وأعضاء وموظفي الهيئات القضائية والمحامين والمدعوين.

وقال احمد ابوالأسعاد رئيس فرع وزارة العدل بسبها ،في تصيح لبوابة افريقيا الاخبارية ،إنه تم تجهيز القاطع الذي بقي متعطلا عن العمل منذ سنة 2014 ،متكون من 10 مكاتب ،فضلا عن أرشيف متكامل و قاعة خاصة للاجتماعات ،إضافة إلى مكتب رئيس المحكمة.

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