السراج يجري محادثات مع رئيس وزراء بلغاريا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الجمعة محادثات مع معالي رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، بحضور وزير الخارجية محمد طاهر سيالة.

وتناول الاجتماع الذي يجري على هامش مؤتمر ميونخ للأمن العلاقات الثنائية وإمكانية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين ومساهمة الشركات البلغارية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الاعمار في ليبيا.

وتطرق الحديث لقضية الناقلة الليبية بدر، حيث أكد السراج “على ضرورة العمل على الافراج عن الناقلة في اسرع وقت، وان يجتاز البلدان هذه العقبة، مؤكدا حرصه وحكومة الوفاق الوطني على عودة الزخم إلى العلاقات بين البلدين الصديقين التي تمتد إلى عقود من الزمن”.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البلغاري تطلع حكومته لتطوير التعاون الثنائي وعودة الشركات البلغارية للعمل في ليبيا، مشيرا الى ان عشرات الالاف من المهنيين والعمال والكوادر الفنية البلغارية كانت تعمل في ليبيا .

وقال السيد بوريسوف أن قضية الناقلة في طريقها إلى الحل بعد ان استكملت مستندات ووثائق القضية وبذلك تكتمل مطالب المحكمة للإفراج عن الناقلة. واتفق الطرفان على ان تتواصل وزارتي الخارجية في البلدين للانتهاء تماما من هذه القضية.

ووجه رئيس الوزراء البلغاري الدعوة للسراج لزيارة بلغاريا في وقت قريب يتزامن مع تسليم الناقلة إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

