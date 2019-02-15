الكهرباء تعلن انهيار محطة “سينما الجمهورية” بطرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انهيار محطة كهرباء سينما الجمهورية نتيجة تحطيم المبنى من قبل أحد المواطنين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل منطقة باب بن غشير بطرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان لها الجمعة، أن فنيي الشركة بدأوا في تغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة، باستثناء العمارات المجاورة للمحطة المدمرة.

هذا وناشدت شركة الكهرباء الجهات الأمنية في طرابلس التحقيق الفوري في الحادثة، ومحاسبة المتورطين فيها، لما سببوه من انقطاع الكهرباء عن المواطنين ومن خسائر مادية جسيمة تكبدتها الشركة، وفق نص البيان.

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