تفاصيل لقاء السراج مع السكرتير العام للانتربول

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الجمعة، مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية “انتربول” يورجن شتوك، لبحث سبل تطوير التعاون بين الانتريول والمؤسسات الأمنية الليبية.

وعبر السكرتير العام، خلال اللقاء الذي عقد في ميونخ، عن شكره وتقديره لما وجده وفد الشرطة الجنائية الدولية من ترحيب ودعم خلال زيارته مؤخرا إلى ليبيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة لتتبع العناصر الخارجة على القانون والعمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية.

كما تمت الموافقة على اقتراح السراج، باستضافة مكاتب الانتربول حول العالم لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة للاطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة.

وفي ختام الاجتماع رحب السراج بزيارة السكرتير العام إلى ليبيا خلال الأسابيع القادمة.

يذكر أن مكتب الانتربول عاد للعمل في ليبيا بشكل طبيعي، وينسق في أداء مهامه مع أجهزة وزارة الداخلية ووزارة العدل، وجاري العمل لاستفادة ليبيا من المشاريع التي ينظمها الانتربول.

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