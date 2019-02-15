لجنة من المؤقتة تزور الجنوب وتلتقي قادة الجيش

قامت لجنة مشكّلة بتوجيهات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، وتكليف من رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر رفقة رئيس مصلحة المطارات أ. إمحمد محمد الأطرش بزيارة تفقديّة لمَطَارَي تمنهت وسبها، للاطلاع على الأضرار التي لحقت بمطار سبها الدولي من أجل العمل على إصلاحها وحلحلة باقي العراقيل التي تعيق إعادة تشغيله.

وكان باستقبال اللجنة والوفد الرفيع المرافق لها عند وصولها مطار تمنهنت، أعيان ووجهاء المنطقة وعدد من المسؤولين فيها، ليتوجه الجميع بعدها إلى غرفة العمليات حيث استقبلهم آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي، وآمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوي، وقائد العمليات الجوية اللواء ركن طيار محمد المنفور.

اللواء الحاسي رحّب بزيارة الضيوف لمنطقة الجنوب، وشرح لهم خطوات تقدم الجيش الوطني تلبيةً لنداء الاهالي الجنوب لبسط الأمن والأمان في المنطق، وبدورهم بارك أعضاء اللجنة والوفد انتصارات الجيش ودحره للعصابات وإعادة وبسط الأمن في الجنوب.

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