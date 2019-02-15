اتفاق على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفق خلال اجتماع اليوم الجمعة في ميونخ مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) يورجن شتوك «على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول والأجهزة الليبية المختصة لتتبع العناصر الخارجة على القانون والعمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع السراج مع السكرتير العام للانتربول جرى خلاله مناقشة سبل تطوير التعاون بين الانتريول والمؤسسات الأمنية الليبية.

وذكر المكتب الإعلامي أيضا أن الاجتماع جرى خلاله أيضا الموافقة على اقتراح السراج «باستضافة مكاتب الانتربول حول العالم لمجموعات من العاملين الليبيين في مجال مكافحة الجريمة للاطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة».

وأشار إلى أن السكرتير العام للانتربول يورجن شتوك عبر خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لما وجده وفد الشرطة الجنائية الدولية من ترحيب ودعم خلال زيارته مؤخرا إلى ليبيا. لافتا أن السراج رحب في ختام الاجتماع بالزيارة المرتقبة للسكرتير العام إلى ليبيا خلال الأسابيع القادمة.

ونوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن «مكتب الانتربول عاد للعمل في ليبيا بشكل طبيعي، وينسق في أداء مهامه مع أجهزة وزارة الداخلية ووزارة العدل، وجاري العمل لإستفادة ليبيا من المشاريع التي ينظمها الانتربول».

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