بلغاريا تؤكد للسراج أن قضية الناقلة “بدر” في طريقها إلى الحل

أكد رئيس وزراء بلغاريا “بويكو

بوريسوف”، الجمعة، لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن قضية الناقلة

“بدر” الليبية في طريقها إلى الحل.

وقال بوريسوف، خلال لقائه السراج على هامش مؤتمر

ميونخ للأمن، إن مطالب المحكمة من مستندات ووثائق للإفراج عن الناقلة استكملت، داعيا

السراج لزيارة بلغاريا في وقت قريب يتزامن مع تسليم الناقلة إلى ليبيا، بحسب

الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق.

في المقابل، شدد السراج على ضرورة العمل للإفراج

عن الناقلة في أقرب وقت؛ حتى تجتاز البلدان هذه العقبة، مؤكدا اتفاقهما على أن

تتواصل وزارتا خارجية البلدين للانتهاء تماما من ملف القضية.

وتناول السراج وبوريسوف إمكانية تفعيل اتفاقيات

التعاون بين البلدين، ومساهمة الشركات البلغارية في مشاريع البنية التحتية وإعادة

الإعمار في ليبيا.

يذكر أن السلطات البلغاية حجزت، في نوفمبر 2017،

الناقلة النفطية الليبية “بدر” التي كانت في رحلة تجارية إلى ميناء

بورغاس البلغاري.

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