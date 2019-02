المتوسط:

التقى الممثل الخاص لدى ليبيا غسان سلامة مع فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، نائبة الرئيس في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقدم الممثل الخاص لدى ليبيا غسان سلامة الشكر لنائبة الرئيس في الاتحاد الأوروبي موغيريني على الدعم القوي لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية في ليبيا.

