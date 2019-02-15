باشاآغا يبحث مع مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية تدريب عناصر داخلية الوفاق

ليبيا – ناقش وزبر الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الخميس مع مسؤولين من وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”بعض المسائل المتعلقة بالمجال الأمني.

باشاآغا بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك في المجال الأمني والتي تمثلت في تنمية قدرات عناصر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال والمخدرات والتعاون في مجال الأدلة الجنائية والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها.

وفيما يتعلق ببرامج التدريب ،أبدى الجانب الأمريكي إستعداده للقيام بهذه المهمة من خلال إقامة عدة دورات تدريبية في المجالات التي تمت مناقشتها في هذا الإجتماع ،معرباً عن إرتياحه للخطوات التي تم إتخاذها من أجل إصلاح وتطوير عمل وزارة الداخلية بكافة أجهزتها.

هذا وحضر اللقاء كل من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بيتر بودي وسفيرة دولة ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وفاء أبوقعيقيص .

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