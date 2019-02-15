باشاغا في واشنطن والملفات الأمنية على الطاولة

يقوم وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية مدّة يومين، لمناقشة عدد من الملفات الأمنية.

وناقش الوزير مع المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، في اليوم الأول لزيارته عدداً من الملفات الأمنية من بينها تنمية قدرات عناصر وزارة الداخلية الليبية في مكافحة الإرهاب، غسيل الأموال وجرائم المخدرات .

أما اليوم الثاني للزيارة فجمع باشاغا بمسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية، لمناقشة مسائل متعلقة بالتدريب، لم تحدد الداخلية تفاصيله والمستهدفين به.

الجانب الأميركي أبدى استعداده لتنفيذ برامج التدريب الأمني لعناصر الوزارة، في موقف متناسق مع السياسية الأميركية في دعم الملف الأمني في ليبيا.

وتتزامن الزيارة مع حضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى ميونيخ الألمانية في مؤتمر الأمن العالمي الذي يضج بالنقاشات حول الملفات الأمنية.

ملفات تتصدر موقعا متقدما في اهتمامات المواطن الليبي الذي يبحث عن الأمن المفقود في شوارع البلاد، وكثير من الآمال تنعقد على نتائج هذه اللقاءات أن تكون واقعا على الأرض.

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