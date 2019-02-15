وزير داخلية الوفاق يبحث مع مسؤولين أمريكيين تدريب عناصر الداخلية الليبية

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، مع المدير المساعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والملحق القانوني المساعد بمكتب التحقيقات الفيدرالي، تنمية قدرات عناصر وزارة الداخلية الليبية في مكافحة الإرهاب.

وناقش اللقاء الذي جرى الإربعاء الماضي، جرائم غسيل الأموال وجرائم المخدرات والتعاون، في مجال الأدلة الجنائية والجريمة المنظمة، بكافة صورها وأشكالها، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال الأمني.

وأبدى الجانب الأمريكي استعداده لتدربب عناصر الداخلية، من خلال إقامة عدة دورات تدريبية في المجالات، التي نوقشت في اللقاء.

وحضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، بيتر بودي، وسفيرة دولة ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وفاء بوقعيقيص.

كما بحث باشاغا مع مسؤولين وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الخميس الماضي، بعض المسائل المتعلقة بالتدريب.

وأعرب مسؤولو البنتاغون في هذا الشأن عن ارتياحهم للخطوات التي اتخذتها الوزارة، من أجل إصلاح وتطوير العمل بكافة أجهزتها.

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