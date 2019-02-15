اتفاق على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول وليبيا

أعلن في مدينة ميونخ الألمانية الجمعة الاتفاق على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين جهاز الإنتربول والأجهزة الليبية، لتتبع العناصر الخارجة على القانون.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالسكرتير العام للشرطة الجنائية الدولية يورجن شتوك، على هامش قمة ميونخ للأمن؛ بحثا خلاله إمكانية العمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية.

كما اتفق الجانبان أيضا على إرسال مجموعة من الليبيين العاملين في مجال مكافحة الجريمة؛ إلى مكاتب الانتربول حول العالم؛ بهدف الاطلاع على آليات وأسلوب العمل واكتساب خبرات جديدة، وفق مانقله المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

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