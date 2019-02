المتوسط:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اتجاه بلادها لتنظيم حوار ليبي شامل يضم مختلف أطراف الصراع في ليبيا.

وقالت زاخاروفا ، خلال تصريحات لوكالة سبتونيك الروسية ، ” إن موسكو لم تواجه أي تعثر في اتصالاتها مع الأطراف في ليبيا؛ وإن الأزمة لا يمكن حلها إلا عبر حوار واسع يضمن الخروج بصيغة توافقية، والمضي قدما نحو بناء مؤسسات الدولة”.

