رئيس وزراء بلغاريا يعلن قرب حل أزمة الناقلة الليبية بدر

اجري رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن محادثات مع رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف.

وتناول اللقاء الاجتماع العلاقات الثنائية وإمكانية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين ومساهمة الشركات البلغارية في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في ليبيا.

وتطرق الحديث لقضية الناقلة الليبية بدر، حيث أكد السراج على ضرورة العمل على الإفراج عن الناقلة في أسرع وقت، وان يجتاز البلدان هذه العقبة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البلغاري تطلع حكومته لتطوير التعاون الثنائي وعودة الشركات البلغارية للعمل في ليبيا، مشيرا إلى إن عشرات الآلاف من المهنيين والعمال والكوادر الفنية البلغارية كانت تعمل في ليبيا .

وقال بوريسوف أن قضية الناقلة في طريقها إلى الحل بعد إن استكملت مستندات ووثائق القضية وبذلك تكتمل مطالب المحكمة للإفراج عن الناقلة. واتفق الطرفان على ان تتواصل وزارتي الخارجية في البلدين للانتهاء تماما من هذه القضية.

