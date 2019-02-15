مواطن يهدم مبنى سينما الجمهورية بباب بن غشير ويتسبب في تدمير محطة كهرباء

قالت الشركة العامة للكهرباء، إن أحد المواطنين «قام صباح اليوم الجمعة بتحطيم مبنى سينما الجمهورية (سابقاً) في منطقة باب بن غشير، حيث تساقط المبنى بالكامل على محطة كهرباء سينما الجمهورية التي تغذي عددًا من المساكن والعمارات في المنطقة» ما أدى إلى «إلى تدمير المحطة بالكامل وانقطاع الكهرباء عن أغلب أحياء باب بن غشير».

واعتبرت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا العمل هو «تحدٍ صارخٍ وتدميرٍ متعمدٍ لمكونات الشبكة الكهربائية»، مشيرة إلى أن فننييها اضطروا «إلى تغيير مصادر التغذية لإرجاع التيار الكهربائي للأحياء المتضررة بالتيار الكهربائي عدا العمارات المجاورة للمحطة».

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية بضرورة «التحقيق في هذا الأمر المرعب ومعاقبة مرتكبيه الذين تسببوا في انقطاع الكهرباء عن المواطنين وعن الخسائر الجسيمة تكبدتها الشركة».

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